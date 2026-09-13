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Blurred backgroundUne personne en voyage d'affaires dans sa chambre d'hôtel.
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REVOLUTION DE L'IA

13 septembre 2026

Robots de voyage : c'est pratique, mais devrions-nous leur faire confiance ?

Les agents d’intelligence artificielle commencent à prendre en charge une part croissante des décisions liées au voyage, de la recherche d’un hôtel à la gestion d’un séjour perturbé. Si cette automatisation promet un service plus personnalisé et efficace, elle soulève aussi des questions de responsabilité, de biais et de confiance. Jusqu’où sommes-nous prêts à laisser l’IA décider à notre place ?

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tourisme , Intelligence Artificielle , données , chatbots , agents IA , Voyages , réservations , trains , avions , billets d'avion , valises , vacances , touristes , voyageurs , hôtels , Internet , offres commerciales , risques , arnaques , choix , données personnelles

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Faizan Ali

Faizan Ali est professeur titulaire de marketing et vice-doyen (projets stratégiques) de l'Université de Galway.

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Laiba Ali

Laiba Ali est maître de conférences en hôtellerie et tourisme à l'Université de Sunderland.

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