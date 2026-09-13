REVOLUTION DE L'IA

Robots de voyage : c'est pratique, mais devrions-nous leur faire confiance ?

Les agents d’intelligence artificielle commencent à prendre en charge une part croissante des décisions liées au voyage, de la recherche d’un hôtel à la gestion d’un séjour perturbé. Si cette automatisation promet un service plus personnalisé et efficace, elle soulève aussi des questions de responsabilité, de biais et de confiance. Jusqu’où sommes-nous prêts à laisser l’IA décider à notre place ?