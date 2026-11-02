ATLANTI'CULTURE
2 novembre 2026
Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès : entre charme et violence théâtrale
De bruit et de fureur. Avec Natalia Bacalov, Lola Blanchard, Simon Cohen ou Vincent Odetto, Laurence Côte, Maxime Gleizes ou Thomas Rio ou Pierre Loup Mériaux, Axel Granberger, Akrem Hamdi ou Julien Gallix, Rose Noël ou Milena Sansonetti, Martin Sevrin et Suzanne Dauthieux
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESBernard-Marie Koltès , Rose Noël , Natalia Bacalov , Lola Blanchard , Simon Cohen , Vincent Odetto , Laurence Côte , Maxime Gleizes , Thomas Rio , Pierre Loup Mériaux , Axel Granberger , Akrem Hamdi , Julien Gallix , Milena Sansonetti , Martin Sevrin , Suzanne Dauthieux , Théâtre des Mathurins
THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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