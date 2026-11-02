ATLANTI'CULTURE

Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès : entre charme et violence théâtrale

De bruit et de fureur. Avec Natalia Bacalov, Lola Blanchard, Simon Cohen ou Vincent Odetto, Laurence Côte, Maxime Gleizes ou Thomas Rio ou Pierre Loup Mériaux, Axel Granberger, Akrem Hamdi ou Julien Gallix, Rose Noël ou Milena Sansonetti, Martin Sevrin et Suzanne Dauthieux