POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Dominique de Villepin lors d'une séance photo pour l'AFP.
See image caption
See copyright

AFFAIRE FILLON BIS ?

2 mai 2026

Robert Bourgi révèle l’étendue des cadeaux dont Dominique de Villepin aurait bénéficié et accable l’ancien ministre

Robert Bourgi s’est confié dans les médias sur différents cadeaux dont Dominique de Villepin aurait été le bénéficiaire. Pour Robert Bourgi, le talon d’Achille de Dominique de Villepin est « l’argent ».

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Robert Bourgi , Dominique de Villepin , Nicolas Sarkozy , affaire Fillon , cadeaux , costumes , statuette , Afrique , Blaise Compaoré , Napoléon , complément d'enquête , élection présidentielle de 2027 , sondage

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Les régions européennes avec un PIB par habitant inférieur à celui de l'ex-Allemagne de l'Est
2Fête du travail : les jeunes, génération en sucre ou génération (que nous avons) mal armée face au réel ?
3Le cancer du pénis est en augmentation et voilà les pratiques sexuelles qui y contribuent
4Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
5Les premiers chiffres tombent et voilà ce qu’ils disent de l’impact de la guerre en Iran sur l’économie chinoise
6Laeticia Hallyday relance la guerre contre Laura, les filles de Nicole Kidman la déclenchent avec leur père; Harry Styles & Zoé Kravitz foncent vers le babiage, Kylie Jenner interdit les WC à sa femme de ménage; Carla Bruni & Giulia miamisent sans Nicolas
7Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques