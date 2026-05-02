AFFAIRE FILLON BIS ?
2 mai 2026
Robert Bourgi révèle l’étendue des cadeaux dont Dominique de Villepin aurait bénéficié et accable l’ancien ministre
Robert Bourgi s’est confié dans les médias sur différents cadeaux dont Dominique de Villepin aurait été le bénéficiaire. Pour Robert Bourgi, le talon d’Achille de Dominique de Villepin est « l’argent ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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