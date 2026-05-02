AFFAIRE FILLON BIS ?

2 mai 2026

Robert Bourgi révèle l’étendue des cadeaux dont Dominique de Villepin aurait bénéficié et accable l’ancien ministre

Robert Bourgi s’est confié dans les médias sur différents cadeaux dont Dominique de Villepin aurait été le bénéficiaire. Pour Robert Bourgi, le talon d’Achille de Dominique de Villepin est « l’argent ».