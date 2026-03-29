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Un mineur pousse une brouette remplie de charbon hors de la mine de Golfview, à Ermelo, en Afrique du Sud, tandis que d'autres personnes se tiennent à l'entrée.
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ACCUSATIONS DE PILLAGE

29 mars 2026

La richesse de l’Occident se serait construite sur l’exploitation des ressources des pays du Sud ? Voilà les éléments qui prouvent que c’est largement faux

La guerre en Iran rappelle à l’Occident sa grande dépendance et sa fragilité quant à son approvisionnement énergétique. Pétrole, gaz, minerais… le Sud lui reproche encore souvent d’avoir bâti sa richesse sur son dos. Vraiment ?

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MOTS-CLES

Afrique , Venezuela , Chine , Occident , colonies , colonisation , exploitation , ressources , industries , entreprises , pétrole , gaz , économie , Capitalisme , États-Unis , europe , mines , pays du sud , Singapour

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

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