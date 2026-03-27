REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

27 mars 2026

2027 : Marianne prédit la ruée des médiocres, le Point que la droite va tout gâcher, L'Express voit Marine Tondelier s'enliser dans la morale & Vladimir Poutine dans la luxure ; DiplOmerta : Le Quai d'Orsay enferme ses cadavres dans le placard

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Marianne nous raconte la chute de Dati, "la favorite" qui accompagne celle de Macron, et Le Nouvel Obs nous rendrait presque nostalgiques de Jospin.