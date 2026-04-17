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Blurred backgroundRevue de presse hebdo 17 avril 2026
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REVUE DE PRESSE HEBDO

17 avril 2026

Marianne se demande si Trump est barjot, François Hollande veut (re)devenir le président des jeunes (sic), Gabriel Attal celui qui pourfendra la vetocratie ; Le Nouvel Obs voit la famille Arnault en guerre de succession, l’Express le RN y basculer

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : c'est à L'Express de proposer ses recettes pour sortir, face à l’imprévisibilité de l’administration Trump et à la menace russe, de la dépendance militaire européenne envers les États-Unis. Les 800 milliards du plan de réarmement n'y suffiront pas : nous sommes addicts aux F-35 et aux drones Reaper, et Washington peut interdire la revente d’équipements contenant des composants américains.

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MOTS-CLES

Marianne , trump , Nouvel Obs , LVMH , Le Point , François Hollande , Gabriel Attal , RN

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 