REVUE DE PRESSE HEBDO

17 avril 2026

Marianne se demande si Trump est barjot, François Hollande veut (re)devenir le président des jeunes (sic), Gabriel Attal celui qui pourfendra la vetocratie ; Le Nouvel Obs voit la famille Arnault en guerre de succession, l’Express le RN y basculer

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : c'est à L'Express de proposer ses recettes pour sortir, face à l’imprévisibilité de l’administration Trump et à la menace russe, de la dépendance militaire européenne envers les États-Unis. Les 800 milliards du plan de réarmement n'y suffiront pas : nous sommes addicts aux F-35 et aux drones Reaper, et Washington peut interdire la revente d’équipements contenant des composants américains.