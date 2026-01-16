Revue de presse des Hebdos 16 janvier 2026
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
16 janvier 2026
Révolte en Iran : chacun cherche son shah ; “Little Marco” Rubio prend sa revanche sur les néocons ; Europe : Raphaël Glucksmann se radicalise, Thierry Breton temporise ; Le Point voit un avenir à Sarah Knafo & à François Hollande, L’Obs Macron en Narcisse
A la Une de vos hebdos cette semaine : on change de méchant ! Après Trump, place à l’ayatollah Khamenei. Seule Marianne, qui boucle plus tôt, a trouvé à se démarquer avec un intéressant dossier sur les troubles psy des migrants arrivant en France. A croire qu’il faut être malade pour vouloir s’y installer
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESRevue de presse des hebdos , Le Point , Nouvel Obs , L'Express , Iran , Shah , macron , Défense , Donald Trump
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.