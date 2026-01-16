REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

16 janvier 2026

Révolte en Iran : chacun cherche son shah ; “Little Marco” Rubio prend sa revanche sur les néocons ; Europe : Raphaël Glucksmann se radicalise, Thierry Breton temporise ; Le Point voit un avenir à Sarah Knafo & à François Hollande, L’Obs Macron en Narcisse

A la Une de vos hebdos cette semaine : on change de méchant ! Après Trump, place à l’ayatollah Khamenei. Seule Marianne, qui boucle plus tôt, a trouvé à se démarquer avec un intéressant dossier sur les troubles psy des migrants arrivant en France. A croire qu’il faut être malade pour vouloir s’y installer