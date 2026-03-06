SURSAUT NECESSAIRE

6 mars 2026

Réveil de la défense européenne : l’hybridation industrielle est une des solutions

Les rapports complexes nourris entre l’Union européenne et l’administration Trump ont peut-être provoqué l’électrochoc salutaire dont nos voisins avaient besoin pour repenser leurs politiques de défense. Dans un monde traversé par des crises multiples, où la guerre de volume est réapparue sur le continent pour la première fois depuis 1945, l’Europe doit agir pour réduire ses dépendances industrielles et opérationnelles. Elle doit aussi opérer une révolution copernicienne de son système de pensée. La paix par le commerce n’est plus une donnée garantie. Il faut être armé pour être respecté dans le monde qui vient.