Entre l'allongement de l'espérance de vie, les incertitudes sur le financement du système de retraite, les difficultés économiques et le pouvoir d'achat fragilisé, les Français s'interrogent plus que jamais sur leur avenir financier.
8 décembre 2025
Retraites (suite et fin) : la grande majorité des Français savent que le système par répartition ne peut plus fonctionner
Alors que l'Assemblée nationale va reprendre mardi le débat sur la réforme des retraites, 74 % des Français sont absolument convaincus que le système par répartition ne permettra pas de garantir leur avenir financier. Alors autant en finir et regarder la vérité en face.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
