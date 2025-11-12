Des retraités manifestent à Strasbourg contre la réforme des retraites en septembre 2018.
© FREDERICK FLORIN / AFP
POUDRE AUX YEUX
12 novembre 2025
Retraites : Gabriel Attal esquisse un premier pas vers la capitalisation… et plus vraisemblablement vers nulle part
En proposant un fonds de capitalisation doté de 1 000 euros à la naissance, Gabriel Attal entend poser le premier jalon d’un « troisième pilier » de retraite en France.
5 min de lecture
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Populaires
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.