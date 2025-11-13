EUROPE ET LIBERTE D’EXPRESSION

13 novembre 2025

Réseaux sociaux vs gouvernements européens : qui est finalement le plus toxique pour la démocratie sur le front de la liberté d’expression ?

L’Europe se félicite d’être la terre du débat, mais ses nouvelles régulations numériques risquent d’étouffer les voix qui n’entrent pas dans les cadres institutionnels. À l’heure où les jeunes réinventent la participation politique en ligne, la question devient urgente : Bruxelles fait-elle encore confiance aux citoyens ?