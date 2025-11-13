Une personne consulte son téléphone qui affiche le logo de nombreux réseaux sociaux.
EUROPE ET LIBERTE D’EXPRESSION
13 novembre 2025
Réseaux sociaux vs gouvernements européens : qui est finalement le plus toxique pour la démocratie sur le front de la liberté d’expression ?
L’Europe se félicite d’être la terre du débat, mais ses nouvelles régulations numériques risquent d’étouffer les voix qui n’entrent pas dans les cadres institutionnels. À l’heure où les jeunes réinventent la participation politique en ligne, la question devient urgente : Bruxelles fait-elle encore confiance aux citoyens ?
Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.
