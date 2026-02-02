CENSURE BIENVEILLANTE

Réseaux sociaux interdits aux mineurs : l’impossible quête de liberté

La France vient de voter pour l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de quinze ans. Depuis plusieurs mois, le président Macron en avait fait l’une de ses priorités. La France se targue déjà d’être à la pointe de la protection des mineurs en ligne – avec notamment des dispositions prises contre l’accès aux sites pornographiques, une nouvelle étape a été franchie avec le soutien de députés de tous bords à une loi destinée à protéger les enfants et les adolescents de la surexposition aux réseaux sociaux. Faut-il s’en réjouir ?