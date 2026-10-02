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Des équipes de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge préparent l'inhumation, au cimetière de Mbiyo, du corps d'un quatrième orphelin décédé de la maladie à virus Ebola dans un orphelinat de Bunia, le 19 juin 2026, en RDC.
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OMS

2 octobre 2026

En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola dépasse les 4.000 morts

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a franchi le seuil des 4 000 morts. Plus de 8 000 cas ont été recensés, tandis que les violences armées compliquent les opérations de riposte face à la maladie dans plusieurs provinces.

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MOTS-CLES

Ebola , santé , maladie , épidémie , contaminations , virus , transmission , Afrique , RDC , République démocratique du Congo , OMS , Organisation mondiale de la Santé , conflits armés , guerre , patients , malades

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.