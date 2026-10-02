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En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola dépasse les 4.000 morts

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a franchi le seuil des 4 000 morts. Plus de 8 000 cas ont été recensés, tandis que les violences armées compliquent les opérations de riposte face à la maladie dans plusieurs provinces.