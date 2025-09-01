Rentrée scolaire : l’école est-elle suffisamment organisée pour faire face au nombre d’élèves issus de l’immigration dans les classes ?

Diplômé de Sciences Po et de la Sorbonne, Joachim Le Floch-Imad est enseignant, chroniqueur et essayiste. Il est l’auteur, au Cerf, de Tolstoï, une vie philosophique (Prix Brantôme de la biographie historique 2024) et publie, en cette rentrée scolaire, Main basse sur l’Éducation nationale : Enquête sur un suicide assisté.