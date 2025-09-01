Educationil y a 1 heures
Education nationale
Rentrée scolaire : l’école est-elle suffisamment organisée pour faire face au nombre d’élèves issus de l’immigration dans les classes ?
L’école doit désormais composer avec un nombre croissant d’élèves issus de l’immigration. Si cette diversité culturelle peut être une richesse, elle soulève aussi de nombreux défis éducatifs, sociaux et pédagogiques. Comment ces évolutions démographiques influencent-elles le niveau d’enseignement, l’hétérogénéité des classes ou encore l’autorité des enseignants ? Joachim Le Floch-Imad vient de publier "Main basse sur l'Education nationale" aux éditions du Cerf.