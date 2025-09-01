Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Education
Une enseignante lors d'un cours dans une école à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 4 septembre 2023.
Une enseignante lors d'un cours dans une école à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 4 septembre 2023. © CHRISTOPHE ARCHAMBAU / AFP
Education nationale

Rentrée scolaire : l’école est-elle suffisamment organisée pour faire face au nombre d’élèves issus de l’immigration dans les classes ?

L’école doit désormais composer avec un nombre croissant d’élèves issus de l’immigration. Si cette diversité culturelle peut être une richesse, elle soulève aussi de nombreux défis éducatifs, sociaux et pédagogiques. Comment ces évolutions démographiques influencent-elles le niveau d’enseignement, l’hétérogénéité des classes ou encore l’autorité des enseignants ? Joachim Le Floch-Imad vient de publier "Main basse sur l'Education nationale" aux éditions du Cerf.

avec Joachim Le Floch-ImadetAlain d'Iribarne
author imageJoachim Le Floch-Imad

Diplômé de Sciences Po et de la Sorbonne, Joachim Le Floch-Imad est enseignant, chroniqueur et essayiste. Il est l’auteur, au Cerf, de Tolstoï, une vie philosophique (Prix Brantôme de la biographie historique 2024) et publie, en cette rentrée scolaire, Main basse sur l’Éducation nationale : Enquête sur un suicide assisté.

author imageAlain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

