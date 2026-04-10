LOIS DE LA ROBOTIQUE

10 avril 2026

Relire les lois d’Asimov pourrait-il nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?

Le conflit en Iran, mais aussi la guerre en Ukraine, montrent non seulement que l'IA transforme radicalement l'économie de la guerre (ce qui pourrait être une bonne nouvelle), mais aussi que nous pourrions nous diriger vers une sorte de « Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt subir une catastrophe qui nous obligerait à reconnaître, trop tard, que nous aurions dû établir des règles communes pour encadrer un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.