POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une boule de feu s'élève d'un bâtiment touché par une frappe aérienne israélienne dans la région d'Abbasiyeh, à la périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 8 avril 2026.
See image caption
See copyright

LOIS DE LA ROBOTIQUE

10 avril 2026

Relire les lois d’Asimov pourrait-il nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?

Le conflit en Iran, mais aussi la guerre en Ukraine, montrent non seulement que l'IA transforme radicalement l'économie de la guerre (ce qui pourrait être une bonne nouvelle), mais aussi que nous pourrions nous diriger vers une sorte de « Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt subir une catastrophe qui nous obligerait à reconnaître, trop tard, que nous aurions dû établir des règles communes pour encadrer un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.

Photo of Francesco Grillo
Francesco Grillo Go to Francesco Grillo page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

conflit , guerre , Iran , ukraine , Isaac Asimov , Dario Amodei , Anthropic , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Francesco Grillo image
Francesco Grillo

Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.

Populaires

1Guerre en Iran : et si la vraie arme de dissuasion massive du 21 siècle était… la mondialisation
2Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
3Le marché de l’emploi recule sérieusement, mais l’IA envahit tous les métiers, notamment pour la génération Z
4Immigration : le trouble jeu d’Emmanuel Macron et de « l’Etat profond »
5Le ministère néerlandais de l’Education veut éliminer la fête des mères et des pères pour la remplacer par un “You day”
6Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles officialisent leur relation
7Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump