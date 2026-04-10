LOIS DE LA ROBOTIQUE
10 avril 2026
Relire les lois d’Asimov pourrait-il nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?
Le conflit en Iran, mais aussi la guerre en Ukraine, montrent non seulement que l'IA transforme radicalement l'économie de la guerre (ce qui pourrait être une bonne nouvelle), mais aussi que nous pourrions nous diriger vers une sorte de « Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt subir une catastrophe qui nous obligerait à reconnaître, trop tard, que nous aurions dû établir des règles communes pour encadrer un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.
3 min de lecture
MOTS-CLESconflit , guerre , Iran , ukraine , Isaac Asimov , Dario Amodei , Anthropic , IA , Intelligence Artificielle
THEMATIQUESTech & IA
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.
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Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.