POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La politique industrielle actuelle de Donald Trump n'est pas suffisante pour redonner une place significative aux "perdants de la mondialisation".

©

La politique industrielle actuelle de Donald Trump n'est pas suffisante pour redonner une place significative aux "perdants de la mondialisation".

EN 8 POINTS

26 décembre 2025

Réindustrialiser l'Amérique et remettre en selle les perdants de la mondialisation : ces recettes que Donald Trump serait bien inspiré d’essayer s’il souhaite vraiment atteindre ses objectifs

Aujourd’hui, l’industrie manufacturière représente 28 % du PIB chinois ; elle est d’environ 10 % pour les États-Unis, la désindustrialisation de l’économie américaine expliquant cet écart.

Photo of Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?
3Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
4Souveraineté vs liberté d’expression : le match (très) nul dans lequel Etats-Unis ET Europe se prennent tout autant les pieds dans le tapis
5Crise énergétique européenne : et si tout était résolu ?
6République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
7Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?