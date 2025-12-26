EN 8 POINTS

26 décembre 2025

Réindustrialiser l'Amérique et remettre en selle les perdants de la mondialisation : ces recettes que Donald Trump serait bien inspiré d’essayer s’il souhaite vraiment atteindre ses objectifs

Aujourd’hui, l’industrie manufacturière représente 28 % du PIB chinois ; elle est d’environ 10 % pour les États-Unis, la désindustrialisation de l’économie américaine expliquant cet écart.