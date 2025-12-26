©
La politique industrielle actuelle de Donald Trump n'est pas suffisante pour redonner une place significative aux "perdants de la mondialisation".
26 décembre 2025
Réindustrialiser l'Amérique et remettre en selle les perdants de la mondialisation : ces recettes que Donald Trump serait bien inspiré d’essayer s’il souhaite vraiment atteindre ses objectifs
Aujourd’hui, l’industrie manufacturière représente 28 % du PIB chinois ; elle est d’environ 10 % pour les États-Unis, la désindustrialisation de l’économie américaine expliquant cet écart.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
