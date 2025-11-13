Assemblée nationale. (Image d'illustration)
13 novembre 2025
Réformes : L'État providence et le principe de précaution ont paralysé le modèle social français
Le vote de la suspension de la réforme des retraites montre l’incapacité de la classe politique à se projeter dans l’avenir du système. L’opinion publique est sans doute plus schizophrénique : elle s’accroche au modèle de retraite par répartition mais s’inquiète beaucoup de sa pérennité.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
