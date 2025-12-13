POLITIQUE
EFFORT DE SOLIDARITE

13 décembre 2025

Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question

Vieillissement démographique, baisse du nombre d’actifs, crispations sociales : le débat français sur les retraites reste enlisé parce qu’il se focalise sur l’âge légal plutôt que sur la question centrale de la durée de cotisation et de la participation de tous à l’effort collectif.

Hugues de Jouvenel et Alain Parant

A PROPOS DES AUTEURS
Hugues de Jouvenel

Hugues de Jouvenel est président-délégué général de Futuribles International (centre indépendant d’études et de réflexion prospective sur le monde contemporain), rédacteur en chef de la revue bimestrielle Futuribles, et consultant en prospective et stratégie. Le site : http://www.futuribles.com/

 

Alain Parant

Alain Parant est démographe, ancien chercheur de l’Ined, conseiller scientifique de Futuribles International et membre du comité de rédaction de la revue Futuribles.

 

