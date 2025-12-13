©
Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Une vie de labeur, une retraite de malheur » lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 juin 2023.
EFFORT DE SOLIDARITE
13 décembre 2025
Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
Vieillissement démographique, baisse du nombre d’actifs, crispations sociales : le débat français sur les retraites reste enlisé parce qu’il se focalise sur l’âge légal plutôt que sur la question centrale de la durée de cotisation et de la participation de tous à l’effort collectif.
4 min de lecture
MOTS-CLESréforme , réforme des retraites , retraités , économie , Social , fonctionnaires , Budget , État , dépenses , France , solidarité
THEMATIQUESSocial
Hugues de Jouvenel est président-délégué général de Futuribles International (centre indépendant d’études et de réflexion prospective sur le monde contemporain), rédacteur en chef de la revue bimestrielle Futuribles, et consultant en prospective et stratégie. Le site : http://www.futuribles.com/
Alain Parant est démographe, ancien chercheur de l’Ined, conseiller scientifique de Futuribles International et membre du comité de rédaction de la revue Futuribles.
