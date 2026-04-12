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Drapeau Suisse. (Image d'illustration)
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AVERTISSEMENT POUR LES DEMOCRATIES LIBERALES

12 avril 2026

Référendum sur une limite de la population : et si l’horloge démocratique suisse était en train de se dérégler ?

En Suisse, le projet de plafonnement de la population ravive un débat ancien sans pour autant bouleverser l’équilibre démocratique. Pour François Garçon, loin d’un dérèglement, ces votations illustrent surtout la capacité des Suisses à affronter sans tabou les tensions liées à l’immigration… tout en gardant la tête froide.

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MOTS-CLES

démocratie , référendum , Suisse , démographie , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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François Garçon

Historien, essayiste, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2026) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier).

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