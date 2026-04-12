AVERTISSEMENT POUR LES DEMOCRATIES LIBERALES

12 avril 2026

Référendum sur une limite de la population : et si l’horloge démocratique suisse était en train de se dérégler ?

En Suisse, le projet de plafonnement de la population ravive un débat ancien sans pour autant bouleverser l’équilibre démocratique. Pour François Garçon, loin d’un dérèglement, ces votations illustrent surtout la capacité des Suisses à affronter sans tabou les tensions liées à l’immigration… tout en gardant la tête froide.