©
Giorgia Meloni s'adresse aux journalistes à la Villa Doria Pamphilj à Rome, le 20 juin 2025.
REFORME CRUCIALE
14 janvier 2026
Référendum italien : le gouvernement Meloni rétablira-t-il l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et la justice ?
Le gouvernement Meloni fonde l'une de ses réformes phares sur un vote populaire qui façonnera l'avenir du système judiciaire italien.
3 min de lecture
THEMATIQUESJustice
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.