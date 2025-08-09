Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Plâtres. (Image d'illustration) © Reuters
Blessures 2.0

Rééducation physique : voilà pourquoi vous devriez vous méfier des vidéos publiées sur les réseaux sociaux si vous devez récupérer d’une blessure

Sur TikTok et Instagram, béquilles et bottes médicales font audience: célébrités et anonymes scénarisent leurs blessures en feuilletons. Si des soignants partagent des conseils fiables, l’essentiel manque souvent: repos, lenteur, charge progressive. Études et alertes (OMS) à l’appui, la désinformation dope les attentes, pousse à des exercices risqués et retarde la guérison. Rappel utile: la convalescence n’est pas une course.

avec Craig Gwynne
author imageCraig Gwynne

Maître de conférences en podologie, Université métropolitaine de Cardiff.

