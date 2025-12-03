ETHIQUE OU TOC ?

3 décembre 2025

Recruter sur photo ? Une étude américaine suggère que les traits du visage révèlent beaucoup de la personnalité d’un candidat

Et si votre visage en disait plus long que vous ne l’imaginiez ? Une nouvelle étude relance le débat explosif sur l’usage de l’analyse faciale par l’intelligence artificielle dans le recrutement.