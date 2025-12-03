POLITIQUE
Le 21 février 2025, à Stockholm, en Suède, Carl-Axel Wahlström, fondateur de Copy Lab, documente un visage humain pour l'entraînement d'une IA dans les bureaux de l'entreprise.

© AFP or licensors

ETHIQUE OU TOC ?

3 décembre 2025

Recruter sur photo ? Une étude américaine suggère que les traits du visage révèlent beaucoup de la personnalité d’un candidat

Et si votre visage en disait plus long que vous ne l’imaginiez ? Une nouvelle étude relance le débat explosif sur l’usage de l’analyse faciale par l’intelligence artificielle dans le recrutement.

Caroline Diard
Gabriel Robin
Caroline Diard et Gabriel Robin

5 min de lecture

0:00min
100%

