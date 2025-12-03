Le 21 février 2025, à Stockholm, en Suède, Carl-Axel Wahlström, fondateur de Copy Lab, documente un visage humain pour l'entraînement d'une IA dans les bureaux de l'entreprise.
© AFP or licensors
ETHIQUE OU TOC ?
3 décembre 2025
Recruter sur photo ? Une étude américaine suggère que les traits du visage révèlent beaucoup de la personnalité d’un candidat
Et si votre visage en disait plus long que vous ne l’imaginiez ? Une nouvelle étude relance le débat explosif sur l’usage de l’analyse faciale par l’intelligence artificielle dans le recrutement.
5 min de lecture
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , recrutement , visage , analyse , discrimination , travail , avenir
THEMATIQUESTech & IA
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
Populaires
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).