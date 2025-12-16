©
Des manifestants, assis sur la chaussée face à des gendarmes français, protestent contre l'abattage d'environ 80 bovins atteints de dermatose bovine à Thues-Entre-Valls, dans le sud-ouest de la France, le 3 novembre 2025.
DEFIANCE GENERALISEE
16 décembre 2025
Rébellion anti abattage des troupeaux atteints de dermatose : la facture des errances de la parole publique pendant le Covid ?
La polémique autour de l’abattage des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse révèle bien plus qu’un simple débat sanitaire. Elle met en lumière une défiance profonde envers l’État et ses décisions scientifiques, nourrie par l’héritage de la crise du Covid et amplifiée par les réseaux sociaux. Entre incompréhension biologique, souffrance humaine des éleveurs et écosystèmes numériques propices à la radicalisation anti-système, cette crise agricole illustre la difficulté croissante des pouvoirs publics à faire accepter des mesures pourtant jugées nécessaires par la science.
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
