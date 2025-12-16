POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des manifestants, assis sur la chaussée face à des gendarmes français, protestent contre l'abattage d'environ 80 bovins atteints de dermatose bovine à Thues-Entre-Valls, dans le sud-ouest de la France, le 3 novembre 2025.

©

Des manifestants, assis sur la chaussée face à des gendarmes français, protestent contre l'abattage d'environ 80 bovins atteints de dermatose bovine à Thues-Entre-Valls, dans le sud-ouest de la France, le 3 novembre 2025.

DEFIANCE GENERALISEE

16 décembre 2025

Rébellion anti abattage des troupeaux atteints de dermatose : la facture des errances de la parole publique pendant le Covid ?

La polémique autour de l’abattage des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse révèle bien plus qu’un simple débat sanitaire. Elle met en lumière une défiance profonde envers l’État et ses décisions scientifiques, nourrie par l’héritage de la crise du Covid et amplifiée par les réseaux sociaux. Entre incompréhension biologique, souffrance humaine des éleveurs et écosystèmes numériques propices à la radicalisation anti-système, cette crise agricole illustre la difficulté croissante des pouvoirs publics à faire accepter des mesures pourtant jugées nécessaires par la science.

Photo of Paul Cébille
Photo of Christophe Daunique
Paul Cébille Go to Paul Cébille page et Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

épidémie , dermatose , rébellion , abattage , éleveurs , défiance , pouvoirs publics , covid , Santé , État

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Cébille image
Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
3PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
4La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
5L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
6Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »
7Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 