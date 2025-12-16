DEFIANCE GENERALISEE

16 décembre 2025

Rébellion anti abattage des troupeaux atteints de dermatose : la facture des errances de la parole publique pendant le Covid ?

La polémique autour de l’abattage des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse révèle bien plus qu’un simple débat sanitaire. Elle met en lumière une défiance profonde envers l’État et ses décisions scientifiques, nourrie par l’héritage de la crise du Covid et amplifiée par les réseaux sociaux. Entre incompréhension biologique, souffrance humaine des éleveurs et écosystèmes numériques propices à la radicalisation anti-système, cette crise agricole illustre la difficulté croissante des pouvoirs publics à faire accepter des mesures pourtant jugées nécessaires par la science.