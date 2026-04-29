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29 avril 2026

Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter

Alors que les lunettes connectées se banalisent, la protection de la vie privée ne peut plus reposer sur des applications bricolées par les citoyens. Entre détection imparfaite, captations discrètes et risques biométriques, seul un cadre juridique strict peut empêcher que l’espace public devienne une zone de surveillance diffuse.