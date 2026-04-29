FACE CACHEE
29 avril 2026
Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter
Alors que les lunettes connectées se banalisent, la protection de la vie privée ne peut plus reposer sur des applications bricolées par les citoyens. Entre détection imparfaite, captations discrètes et risques biométriques, seul un cadre juridique strict peut empêcher que l’espace public devienne une zone de surveillance diffuse.
5 min de lecture
MOTS-CLESMeta , Ray-Ban , Sécurité , AI , données personnlles , droits , recours , vie privée , consentement
THEMATIQUESTech & IA
Avocate au barreau de Paris et associée au sein du cabinet INFLUXIO, Maître Maria BERRADA dispose d'une double expertise reconnue en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies tant au titre de sa formation que de sa pratique.
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Avocate au barreau de Paris et associée au sein du cabinet INFLUXIO, Maître Maria BERRADA dispose d'une double expertise reconnue en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies tant au titre de sa formation que de sa pratique.