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Blurred background"Ratures" de Amanda Bard.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

11 avril 2026

« Ratures » d’Amanda Bard

Un premier roman puissant et habité, où Amanda Bard explore les failles d’une existence fragmentée à travers le parcours de Jeanne, entre abandon, mémoire et résilience.

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MOTS-CLES

culture , critique littéraire , Littérature

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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