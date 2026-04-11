CHRONIQUE LITTERAIRE
11 avril 2026
« Ratures » d’Amanda Bard
Un premier roman puissant et habité, où Amanda Bard explore les failles d’une existence fragmentée à travers le parcours de Jeanne, entre abandon, mémoire et résilience.
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MOTS-CLESculture , critique littéraire , Littérature
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).