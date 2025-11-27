Fiscalité. (Image d'illustration)
© Pixabay
AU BORD DU REJET
27 novembre 2025
Ras-le-bol fiscal : la défiance des Français atteint un point de rupture
Avec 78 % des Français estimant payer trop d’impôts, la défiance fiscale atteint un niveau inédit et menace désormais le cœur du pacte républicain.
4 min de lecture
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.