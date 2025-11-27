POLITIQUE
Fiscalité. (Image d'illustration)

Fiscalité. (Image d'illustration)

© Pixabay

AU BORD DU REJET

27 novembre 2025

Ras-le-bol fiscal : la défiance des Français atteint un point de rupture

Avec 78 % des Français estimant payer trop d’impôts, la défiance fiscale atteint un niveau inédit et menace désormais le cœur du pacte républicain.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

4 min de lecture

0:00min
100%

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.