POINT DE VUE
28 mai 2026
Raphaël Glucksmann ou le Machiavel de sable
Ce ne sont pas n’importe quelles fées qui se penchèrent sur le berceau du petit Raphaël, elles avaient pour nom Suffisance, Bourgeoisie, Bonne éducation.
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MOTS-CLEStribune , raphaël glucksmann
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.