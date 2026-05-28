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POINT DE VUE

28 mai 2026

Raphaël Glucksmann ou le Machiavel de sable

Ce ne sont pas n’importe quelles fées qui se penchèrent sur le berceau du petit Raphaël, elles avaient pour nom Suffisance, Bourgeoisie, Bonne éducation.

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tribune , raphaël glucksmann

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A PROPOS DES AUTEURS
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Ophélie Roque

Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.