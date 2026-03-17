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17 mars 2026
Rap et narcotrafic : quand le streaming devient la façade du blanchiment de l’argent de la drogue
Les gendarmes ont découvert l’existence d’un label de rap qui servirait à blanchir des activités criminelles. Au coeur de l'affaire, le rappeur Dika et plusieurs de ses proches.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Bigot-Joly est avocat chez Influxio et spécialiste en droit de la musique.
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