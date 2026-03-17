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Blurred backgroundLes enquêteur cherchent à comprendre la nature des relations entre le rappeur Dika, son label «Youleuh Records» et la DZ Mafia
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17 mars 2026

Rap et narcotrafic : quand le streaming devient la façade du blanchiment de l’argent de la drogue

Les gendarmes ont découvert l’existence d’un label de rap qui servirait à blanchir des activités criminelles. Au coeur de l'affaire, le rappeur Dika et plusieurs de ses proches.

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MOTS-CLES

Dika , rappeur , DZ Mafia , narcotrafic , rap , blanchiment d'argent , streaming

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Bigot-Joly

Alexandre Bigot-Joly est avocat chez Influxio et spécialiste en droit de la musique.