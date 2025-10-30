Jordan Bardella. (Image d'illustration)
30 octobre 2025
Radioscopie de la droite Bardella
En affichant son ambition de gouverner, Jordan Bardella tente de transformer le Rassemblement national en force de gouvernement crédible. Entre modération stratégique et virage économique prudent, il cherche l’équilibre fragile entre populisme social et respectabilité libérale.
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
