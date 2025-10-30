LA DROITE SELON BARDELLA

30 octobre 2025

Radioscopie de la droite Bardella

En affichant son ambition de gouverner, Jordan Bardella tente de transformer le Rassemblement national en force de gouvernement crédible. Entre modération stratégique et virage économique prudent, il cherche l’équilibre fragile entre populisme social et respectabilité libérale.