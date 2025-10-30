POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Jordan Bardella. (Image d'illustration)

Jordan Bardella. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LA DROITE SELON BARDELLA

30 octobre 2025

Radioscopie de la droite Bardella

En affichant son ambition de gouverner, Jordan Bardella tente de transformer le Rassemblement national en force de gouvernement crédible. Entre modération stratégique et virage économique prudent, il cherche l’équilibre fragile entre populisme social et respectabilité libérale.

Photo of Vincent Tournier
Vincent Tournier Go to Vincent Tournier page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

la France , Politique , Jordan Bardella , radioscopie , analyse

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier image
Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

Populaires

1Dans « La France réinventée », Patrick Artus publie les chiffres les plus désastreux de la situation économique française
2Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
3Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?
4Pressions américaines sur un juge français : dernière preuve en date des renoncements de l’Europe sur sa souveraineté technologique
5Radioscopie de la droite Bardella
6L’argent magique : le Parlement se noie dans un délire fiscal en ciblant les grandes entreprises et les GAFAM…
7Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)