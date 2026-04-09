ETAT DES LIEUX DES RACISMES

9 avril 2026

Racisme, antisémitisme : les regrettables biais d’une étude qui aggrave les problèmes bien plus qu’elle ne les mesure correctement

Une enquête de l’Ifop, menée pour la Licra auprès de 14 025 personnes et publiée ce jeudi, révèle la « réalité massive » du racisme « qui frappe de manière disproportionnée les minorités ethniques et religieuses » en France.