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Un rassemblement contre le racisme organisé par le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, le 4 avril 2026.
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ETAT DES LIEUX DES RACISMES

9 avril 2026

Racisme, antisémitisme : les regrettables biais d’une étude qui aggrave les problèmes bien plus qu’elle ne les mesure correctement

Une enquête de l’Ifop, menée pour la Licra auprès de 14 025 personnes et publiée ce jeudi, révèle la « réalité massive » du racisme « qui frappe de manière disproportionnée les minorités ethniques et religieuses » en France.

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MOTS-CLES

Racisme , étude , IFOP , Antisémitisme , violences , discriminations

THEMATIQUES

Société
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Karim Maloum

Karim Maloum est journaliste et directeur de la publication de Rupture-mag.fr.

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