Best-Of du 20 au 26 septembre

Sociétéil y a 2 heures
Le capitalisme n’a pas de volonté propre, mais il a prouvé à maintes reprises sa souplesse et sa capacité à se transformer en profondeur.
Le capitalisme n'a pas de volonté propre, mais il a prouvé à maintes reprises sa souplesse et sa capacité à se transformer en profondeur.
Prédictions d'experts

À quoi ressemblera le capitalisme dans 50 ans ? Le Wall Street Journal s’est posé la question et Atlantico aussi

Le Wall Street Journal a demandé à sept experts à quoi ressemblera le capitalisme dans 50 ans. Éléments de réponses avec les meilleurs spécialistes d'Atlantico.

avec Pierre BentataetJulien PillotetAlexandre DelaigueetDon Diego De La Vega
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

author imageJulien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

