Le président américain Donald Trump signe un décret présidentiel dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche le 19 septembre 2025 à Washington.

© ANDREW HARNIK / Getty Images / AFP

ATLANTICO BUSINESS

11 novembre 2025

Le « quoi qu’il en coûte » américain... Trump promet 2 000 dollars aux Américains, sauf aux « super-riches »

Alors que le Congrès se prépare à lever le shutdown, Donald Trump essaie de calmer les Américains frustrés par un pouvoir d’achat en baisse en leur promettant un chèque de 2 000 dollars. Tous les Américains en bénéficieraient , sauf les « super-riches ». Ça rappelle Macron revu et corrigé par Mélenchon.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

