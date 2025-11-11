Le président américain Donald Trump signe un décret présidentiel dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche le 19 septembre 2025 à Washington.
11 novembre 2025
Le « quoi qu’il en coûte » américain... Trump promet 2 000 dollars aux Américains, sauf aux « super-riches »
Alors que le Congrès se prépare à lever le shutdown, Donald Trump essaie de calmer les Américains frustrés par un pouvoir d’achat en baisse en leur promettant un chèque de 2 000 dollars. Tous les Américains en bénéficieraient , sauf les « super-riches ». Ça rappelle Macron revu et corrigé par Mélenchon.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
