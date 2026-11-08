ATLANTI-CULTURE
8 novembre 2026
"Qu’est-ce que le temps ?" d’après Saint Augustin (Les Confessions, livre XI) : une expérience théâtrale vertigineuse
La pièce "Qu’est-ce que le temps ?" d’après Saint Augustin (Les Confessions, livre XI) est à retrouver au Théâtre de Poche.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).