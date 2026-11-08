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ATLANTI-CULTURE

8 novembre 2026

"Qu’est-ce que le temps ?" d’après Saint Augustin (Les Confessions, livre XI) : une expérience théâtrale vertigineuse

La pièce "Qu’est-ce que le temps ?" d’après Saint Augustin (Les Confessions, livre XI) est à retrouver au Théâtre de Poche. 

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culture , culture tops , Saint Augustin , les confessions , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre de Poche , Qu'est-ce que le temps ?

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Verdeau pour Culture-Tops

Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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