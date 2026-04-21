PROBABILITES
21 avril 2026
Quelles sont les chances de trouver un message dans une bouteille jetée à la mer ?
Récemment, un joyeux message dans une bouteille vieux de 100 ans a été retrouvé sur la côte sud-ouest de l'Australie. Il y proclamait qu'un soldat de la Première Guerre mondiale était « heureux comme un roi ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur agrégé de statistique, Université de Limerick
Professeur agrégé de mathématiques et de statistiques, Université de Limerick
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Professeur agrégé de statistique, Université de Limerick
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