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Une physalie sur la plage du Porge (Nouvelle-Aquitaine), le 9 août 2011
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PROBABILITES

21 avril 2026

Quelles sont les chances de trouver un message dans une bouteille jetée à la mer ?

Récemment, un joyeux message dans une bouteille vieux de 100 ans a été retrouvé sur la côte sud-ouest de l'Australie. Il y proclamait qu'un soldat de la Première Guerre mondiale était « heureux comme un roi ».

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science

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Burke Kevin

Professeur agrégé de statistique, Université de Limerick

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O'Sullivan David

Professeur agrégé de mathématiques et de statistiques, Université de Limerick