PROBABILITES

21 avril 2026

Quelles sont les chances de trouver un message dans une bouteille jetée à la mer ?

Récemment, un joyeux message dans une bouteille vieux de 100 ans a été retrouvé sur la côte sud-ouest de l'Australie. Il y proclamait qu'un soldat de la Première Guerre mondiale était « heureux comme un roi ».