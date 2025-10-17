Ecran de fumée

Quel bilan concret ? Leasing social de voitures électriques françaises, une mauvaise idée qui ne sauvera pas la filière

Alors que le moteur thermique doit être abandonné pour les véhicules en Europe d'ici 2035, le leasing social s'est progressivement imposé auprès des décideurs comme une solution pour permettre à des ménages modestes d'accéder à une technologie encore chère à l'achat et contraignante à l'utilisation. Mais ce procédé n'est-il pas un constat d'échec pour l'industrie européenne, à l'heure où la Chine travaille à inonder le monde de véhicules électriques peu cher grâce à une industrie très compétitive ?