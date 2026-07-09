PHENOMENAL

Que se passe-t-il dans le cerveau d'un joueur de tennis lorsqu'il tente de retourner un service à 238 km/h ?

Le service le plus rapide enregistré jusqu'à présent lors de l'édition de cette année du tournoi de Wimbledon a été frappé par l'Argentin Thiago Agustín Tirante lors de la journée d'ouverture.