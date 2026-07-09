POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'Allemand Alexander Zverev sert face à l'Américain Taylor Fritz lors de leur quart de finale du simple messieurs, au dixième jour du tournoi de Wimbledon 2026, au All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, dans le sud-ouest de Londres, le 8 juillet 2026.
See image caption
See copyright

PHENOMENAL

9 juillet 2026

Que se passe-t-il dans le cerveau d'un joueur de tennis lorsqu'il tente de retourner un service à 238 km/h ?

Le service le plus rapide enregistré jusqu'à présent lors de l'édition de cette année du tournoi de Wimbledon a été frappé par l'Argentin Thiago Agustín Tirante lors de la journée d'ouverture.

Photo of Michelle Spear
Michelle Spear Go to Michelle Spear page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Tennis , cerveau , Sportifs , Athlètes , Wimbledon , anticipation

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear image
Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.