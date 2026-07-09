PHENOMENAL
9 juillet 2026
Que se passe-t-il dans le cerveau d'un joueur de tennis lorsqu'il tente de retourner un service à 238 km/h ?
Le service le plus rapide enregistré jusqu'à présent lors de l'édition de cette année du tournoi de Wimbledon a été frappé par l'Argentin Thiago Agustín Tirante lors de la journée d'ouverture.
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THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
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Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.