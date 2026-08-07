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Une technicienne travaille dans une salle de contrôle du centre de recherche nucléaire Ena Casaccia, près de Rome.
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CRISE ENERGETIQUE

7 août 2026

Quarante ans après avoir abandonné l'énergie nucléaire, l'Italie y revient pour garantir son avenir énergétique

Quarante ans après avoir tourné le dos au nucléaire, l’Italie engage un spectaculaire retour en arrière via un changement de cap stratégique. Face à la dépendance énergétique, aux exigences de décarbonation et à la montée des besoins électriques liés à l’industrie et à l’intelligence artificielle, Rome veut reconstruire une filière nucléaire pour renforcer sa souveraineté. Un pari industriel et politique qui illustre le nouveau rapport de l’Europe à l’énergie.

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Italie , europe , énergie , Crise énergétique , Union européenne , France , atouts , échec , centrales nucléaires , programme nucléaire , Giorgia Meloni

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Hélène de Lauzun

Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021). 

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