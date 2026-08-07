CRISE ENERGETIQUE

Quarante ans après avoir abandonné l'énergie nucléaire, l'Italie y revient pour garantir son avenir énergétique

Quarante ans après avoir tourné le dos au nucléaire, l’Italie engage un spectaculaire retour en arrière via un changement de cap stratégique. Face à la dépendance énergétique, aux exigences de décarbonation et à la montée des besoins électriques liés à l’industrie et à l’intelligence artificielle, Rome veut reconstruire une filière nucléaire pour renforcer sa souveraineté. Un pari industriel et politique qui illustre le nouveau rapport de l’Europe à l’énergie.