LOI NATURELLE ?

Quand un taureau et un âne éthiopiens tombent amoureux… et ce que ça nous révèle de la sexualité animale

Sur un plateau éthiopien, un taureau nommé Achille a noué une relation inhabituelle avec un âne mâle nommé Patrocle. Ils ont été observés passant du temps ensemble, se léchant et se frottant l’un contre l’autre, et ayant à plusieurs reprises des rapports sexuels avec pénétration.