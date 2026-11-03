LOI NATURELLE ?
3 novembre 2026
Quand un taureau et un âne éthiopiens tombent amoureux… et ce que ça nous révèle de la sexualité animale
Sur un plateau éthiopien, un taureau nommé Achille a noué une relation inhabituelle avec un âne mâle nommé Patrocle. Ils ont été observés passant du temps ensemble, se léchant et se frottant l’un contre l’autre, et ayant à plusieurs reprises des rapports sexuels avec pénétration.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Jo Setchell est primatologue et professeure d'anthropologie à l'université de Durham.
A PROPOS DES AUTEURS
Jo Setchell est primatologue et professeure d'anthropologie à l'université de Durham.