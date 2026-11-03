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LOI NATURELLE ?

3 novembre 2026

Quand un taureau et un âne éthiopiens tombent amoureux… et ce que ça nous révèle de la sexualité animale

Sur un plateau éthiopien, un taureau nommé Achille a noué une relation inhabituelle avec un âne mâle nommé Patrocle. Ils ont été observés passant du temps ensemble, se léchant et se frottant l’un contre l’autre, et ayant à plusieurs reprises des rapports sexuels avec pénétration.

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MOTS-CLES

Comportement animal , Ethiopie , Biologie évolutive

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Jo Setchell

Jo Setchell est primatologue et professeure d'anthropologie à l'université de Durham.

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