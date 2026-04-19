PROPAGANDE RUSSE

19 avril 2026

Quand l’un des principaux opposants à Vladimir Poutine décrit la bulle de paranoïa dans laquelle le régime enferme les Russes

L’ex-oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski déclaré « terroriste » par le gouvernement russe, a récemment tenté d’expliquer comment s’exerce la propagande d’Etat en Russie, rappelant que si elle est aussi efficace, c’est d’abord parce qu’elle s’appuie sur un système autoritaire qui instrumentalise une paranoïa permanente vis-à-vis du reste du monde.