PROPAGANDE RUSSE
19 avril 2026
Quand l’un des principaux opposants à Vladimir Poutine décrit la bulle de paranoïa dans laquelle le régime enferme les Russes
L’ex-oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski déclaré « terroriste » par le gouvernement russe, a récemment tenté d’expliquer comment s’exerce la propagande d’Etat en Russie, rappelant que si elle est aussi efficace, c’est d’abord parce qu’elle s’appuie sur un système autoritaire qui instrumentalise une paranoïa permanente vis-à-vis du reste du monde.
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Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.
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