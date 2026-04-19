POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le directeur général de Roscosmos, la société spatiale d'État russe, à Moscou, le 11 avril 2026.
See image caption
See copyright

PROPAGANDE RUSSE

19 avril 2026

Quand l’un des principaux opposants à Vladimir Poutine décrit la bulle de paranoïa dans laquelle le régime enferme les Russes

L’ex-oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski déclaré « terroriste » par le gouvernement russe, a récemment tenté d’expliquer comment s’exerce la propagande d’Etat en Russie, rappelant que si elle est aussi efficace, c’est d’abord parce qu’elle s’appuie sur un système autoritaire qui instrumentalise une paranoïa permanente vis-à-vis du reste du monde. 

Photo of Cyrille Amoursky
Cyrille Amoursky Go to Cyrille Amoursky page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mikhail Khodorkovski , Vladimir Poutine , propagande , idéologie , oppositions , opposants , Russie , Moscou , Kremlin , guerre en ukraine , poutine , Russes , paranoïa

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Amoursky image
Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.

Populaires

156 % des Français reçoivent plus de la puissance publique qu’ils n’y contribuent : et bim, l’Insee balaye brutalement le discours sur l’enfer inégalitaire français
2Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
3L’IA s’est imposée dans les entreprises, mais génère de plus en plus d’inquiétudes sur la fiabilité des données partagées
4IA : quand le piège tendu par Microsoft, Amazon et Apple se referme sur Anthropic et OpenAI
5Nucléaire : l’Europe et les États-Unis patinent, la Chine accélère dans des propositions sans précédent historique
6Charlotte Casiraghi officialise Nicolas, Éric Antoine se marie, Natalie Portman est enceinte; Sarah Ferguson se cache en Autriche, Harry & Meghan s’austra-lamentent; Jeff & Lauren Bezos galasalopent, David & Victoria Beckham plantent une forêt
7Déclaration d'impôt 2027 : comment déclarer or, cryptos et métaux précieux ?