9 décembre 2025
Quand l'Occident promet de protéger les chrétiens de Syrie tout en s'associant avec des forces visant à les faire partir, le témoignage de Metin Rhawi
Alors que l’Occident affirme vouloir protéger les chrétiens du Moyen-Orient, il continue de s’allier, sur le terrain, à des forces qui contribuent à leur marginalisation ou à leur exode. Le militant syriaque Metin Rhawi, figure du plaidoyer international pour les minorités persécutées, dénonce une politique aveugle et dangereuse.
Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.
