POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un chrétien tient sa fille dans ses bras tandis qu'ils allument des bougies sur l'autel de l'église orthodoxe grecque Saint-Takla à Darayya, dans la banlieue de Damas, le 28 octobre 2025.

Un chrétien tient sa fille dans ses bras tandis qu'ils allument des bougies sur l'autel de l'église orthodoxe grecque Saint-Takla à Darayya, dans la banlieue de Damas, le 28 octobre 2025.

© LOUAI BESHARA / AFP

MOYEN-ORIENT

9 décembre 2025

Quand l'Occident promet de protéger les chrétiens de Syrie tout en s'associant avec des forces visant à les faire partir, le témoignage de Metin Rhawi

Alors que l’Occident affirme vouloir protéger les chrétiens du Moyen-Orient, il continue de s’allier, sur le terrain, à des forces qui contribuent à leur marginalisation ou à leur exode. Le militant syriaque Metin Rhawi, figure du plaidoyer international pour les minorités persécutées, dénonce une politique aveugle et dangereuse.

Photo of Álvaro Peñas
Álvaro Peñas Go to Álvaro Peñas page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Álvaro Peñas image
Álvaro Peñas

Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.

Populaires

1Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité
2Pénurie de logements à Paris : quand l’adjoint communiste au logement d’Anne Hidalgo se félicite d’aggraver la fiscalité qui a mené au crash
3Patatras : les auteurs d'une vaste étude climatique largement utilisée par les banques centrales se voient contraints de la retirer face à la contestation grandissante de leurs résultats
4Chiffrage officiel de “la délinquance” : de la triche publique, encore et toujours…?
5Commission parlementaire sur l’entrisme islamiste : Mélenchon, enfumeur niveau expert
6Retraites (suite et fin) : la grande majorité des Français savent que le système par répartition ne peut plus fonctionner
7L’Allemagne entre naïveté et trouble jeu face à la Chine