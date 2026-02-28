JEUNE DIGITAL
28 février 2026
Quand McDonald’s Allemagne fait disparaître la nourriture de ses pubs digitales pendant les heures du jeûne de ramadan
En Allemagne, McDonald’s diffuse pendant le Ramadan des publicités montrant des emballages vides durant les heures de jeûne, les burgers n’apparaissant qu’au moment de l’iftar. Saluée par certains comme respectueuse, l’initiative suscite aussi de vives critiques, y compris parmi des voix musulmanes.
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
