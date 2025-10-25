Femmes et le mirage de l’égalité

Quand l’Onu semble penser que l’émancipation des femmes serait compatible avec la Charia

La dernière campagne d’ONU Femmes, présentant des Soudanaises en niqab sous le slogan « Quand les femmes dirigent, la paix suit », illustre la dérive d’un féminisme institutionnel déconnecté du réel. En évitant de nommer les causes religieuses et culturelles des inégalités, l’organisation s’enferme dans une contradiction : défendre à la fois les droits communautaires et l’égalité universelle. Derrière le discours humaniste, un aveuglement persistant sur un apartheid sexuel toléré au nom du multiculturalisme, qui fragilise la crédibilité même de l’ONU.