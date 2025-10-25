Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Sociétéil y a 3 heures
Un membre de la police de la charia. (Image d'illustration)
Un membre de la police de la charia. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Femmes et le mirage de l’égalité

Quand l’Onu semble penser que l’émancipation des femmes serait compatible avec la Charia

La dernière campagne d’ONU Femmes, présentant des Soudanaises en niqab sous le slogan « Quand les femmes dirigent, la paix suit », illustre la dérive d’un féminisme institutionnel déconnecté du réel. En évitant de nommer les causes religieuses et culturelles des inégalités, l’organisation s’enferme dans une contradiction : défendre à la fois les droits communautaires et l’égalité universelle. Derrière le discours humaniste, un aveuglement persistant sur un apartheid sexuel toléré au nom du multiculturalisme, qui fragilise la crédibilité même de l’ONU.

avec Guylain Chevrier
author imageGuylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

Voir la bio »

Quand l’Onu semble penser que l’émancipation des femmes serait compatible avec la Charia

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Religion