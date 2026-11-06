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Une personne regarde un écran d’ordinateur affichant le site Internet Moltbook.
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MOLTBOOK

6 novembre 2026

Quand les réseaux sociaux n’ont même plus besoin de nous

Et si les réseaux sociaux de demain n’avaient plus besoin des humains ? Avec Moltbook, une plateforme lancée en janvier 2026 et conçue pour permettre à des agents d’intelligence artificielle d’échanger entre eux, une nouvelle étape semble franchie. Les machines publient, débattent, se répondent et forment leurs propres communautés numériques. Derrière cette expérience se dessine une évolution majeure : les réseaux sociaux pourraient progressivement cesser d’être des espaces de sociabilité humaine pour devenir des systèmes de coordination entre intelligences artificielles. Avec une question essentielle : quelle place restera-t-il aux humains ?

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MOTS-CLES

réseaux sociaux , utilisateur , Internet , Moltbook , usages , vie privée , données personnelles , Intelligence Artificielle , conception , vie sociale , société , spectacteurs , plateformes , humains

THEMATIQUES

High-tech
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Charles

Vincent Charles est maître de conférences en intelligence artificielle pour les affaires et les sciences de gestion à la Queen's University Belfast.

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Tatiana Gherman

Tatiana Gherman est professeure associée en intelligence artificielle pour les affaires et la stratégie à l'Université de Northampton.