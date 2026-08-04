FRACTURES SOCIETALES

Quand l’empathie devient une idéologie plutôt qu’une vertu : lire ou relire Gad Saad et son "Suicidal empathy"

Alors que les débats sur l’immigration et la sécurité se durcissent en Allemagne, la question de l’empathie revient au cœur des controverses politiques et culturelles. En s’appuyant sur la pensée de Gad Saad et son concept d’« empathie suicidaire », certains interrogent les limites d’une compassion qui pourrait, selon eux, devenir une idéologie.