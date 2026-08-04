FRACTURES SOCIETALES
4 août 2026
Quand l’empathie devient une idéologie plutôt qu’une vertu : lire ou relire Gad Saad et son "Suicidal empathy"
Alors que les débats sur l’immigration et la sécurité se durcissent en Allemagne, la question de l’empathie revient au cœur des controverses politiques et culturelles. En s’appuyant sur la pensée de Gad Saad et son concept d’« empathie suicidaire », certains interrogent les limites d’une compassion qui pourrait, selon eux, devenir une idéologie.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.