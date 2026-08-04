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Des personnes déposent des fleurs devant un mémorial improvisé en hommage aux victimes, au parc Tiergarten de Berlin, une semaine après l'attentat à la voiture bélier qui a fait un mort et 29 blessés lors de la marche des fiertés de Berlin.
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FRACTURES SOCIETALES

4 août 2026

Quand l’empathie devient une idéologie plutôt qu’une vertu : lire ou relire Gad Saad et son "Suicidal empathy"

Alors que les débats sur l’immigration et la sécurité se durcissent en Allemagne, la question de l’empathie revient au cœur des controverses politiques et culturelles. En s’appuyant sur la pensée de Gad Saad et son concept d’« empathie suicidaire », certains interrogent les limites d’une compassion qui pourrait, selon eux, devenir une idéologie.

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MOTS-CLES

Allemagne , société , Marche des Fiertés , LGBT+ , attentat , attaque terroriste , Gad Saad , Suicidal empathy , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.