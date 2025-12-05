ATLANTIC-TAC

Quand le timbre est d’or, mais le galet de titane : c’est l’actualité décembriste des montres…

Mais aussi la main du chirurgien sous le marteau, la leçon mémorielle d’un designer contemporain, le pêcheur de perles en eaux pas profondes, la dialectique futuriste du verre et de l’acier dans un carré de lumière et les nouvelles pas nouvelles de cette fin d’année…