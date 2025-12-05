La plénitude d’une couleur royale pour une montre qui aurait pu être portée par un roi (Breguet)…
5 décembre 2025
Quand le timbre est d’or, mais le galet de titane : c’est l’actualité décembriste des montres…
Mais aussi la main du chirurgien sous le marteau, la leçon mémorielle d’un designer contemporain, le pêcheur de perles en eaux pas profondes, la dialectique futuriste du verre et de l’acier dans un carré de lumière et les nouvelles pas nouvelles de cette fin d’année…
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
