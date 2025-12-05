POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La plénitude d’une couleur royale pour une montre qui aurait pu être portée par un roi (Breguet)…

Blurred backgroundLa plénitude d’une couleur royale pour une montre qui aurait pu être portée par un roi (Breguet)…

ATLANTIC-TAC

5 décembre 2025

Quand le timbre est d’or, mais le galet de titane : c’est l’actualité décembriste des montres…

Mais aussi la main du chirurgien sous le marteau, la leçon mémorielle d’un designer contemporain, le pêcheur de perles en eaux pas profondes, la dialectique futuriste du verre et de l’acier dans un carré de lumière et les nouvelles pas nouvelles de cette fin d’année…

Photo of Grégory Pons
Grégory Pons Go to Grégory Pons page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Atlantic-tac , montres , consommation , Breguet , gregory pons

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
Grégory Pons image
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

Populaires

1Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
2CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne
3Tempête à Bruxelles : ces affaires de fraudes massives qui ébranlent la crédibilité des institutions européennes
4Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
5A quel âge devient-on vieux ? Pour les scientifiques, peut-être plus tard que ce que vous pourriez croire
6L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
74ème budget excédentaire d’affilé au Portugal : les secrets de la stratégie de Lisbonne (spoiler : ça dépasse de loin les finances publiques)