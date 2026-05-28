PROCES AU ROYAUME-UNI
28 mai 2026
Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs
Plus les crimes commis par des personnes non blanches augmentent, plus le système est considéré comme « systématiquement raciste ». C'est un jeu absurde.
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MOTS-CLEShistoire , Racisme
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Frank Haviland est le rédacteur en chef de The New Conservative, chroniqueur régulier pour diverses publications britanniques et auteur de Banalysis: The Lie Destroying the West.
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A PROPOS DES AUTEURS
Frank Haviland est le rédacteur en chef de The New Conservative, chroniqueur régulier pour diverses publications britanniques et auteur de Banalysis: The Lie Destroying the West.