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PROCES AU ROYAUME-UNI

28 mai 2026

Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs

Plus les crimes commis par des personnes non blanches augmentent, plus le système est considéré comme « systématiquement raciste ». C'est un jeu absurde.

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MOTS-CLES

histoire , Racisme

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Frank Haviland

Frank Haviland est le rédacteur en chef de The New Conservative, chroniqueur régulier pour diverses publications britanniques et auteur de Banalysis: The Lie Destroying the West.

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