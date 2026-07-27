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GPA TOUT AZIMUT

27 juillet 2026

Quand le marché part à la conquête des utérus

La gestation pour autrui est souvent présentée comme un acte de compassion. Mais une fois que la grossesse devient un service et la parentalité un contrat, le marché a franchi une frontière morale profonde.

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MOTS-CLES

gpa , Gestation pour autrui , légalisation , marchandisation , corps des femmes , enfants

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael J Robinson
Activiste

Michael J Robinson est le directeur exécutif de SPUC, la plus ancienne ONG pro-vie au monde et la plus importante du Royaume-Uni.

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