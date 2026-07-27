GPA TOUT AZIMUT
27 juillet 2026
Quand le marché part à la conquête des utérus
La gestation pour autrui est souvent présentée comme un acte de compassion. Mais une fois que la grossesse devient un service et la parentalité un contrat, le marché a franchi une frontière morale profonde.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Michael J Robinson est le directeur exécutif de SPUC, la plus ancienne ONG pro-vie au monde et la plus importante du Royaume-Uni.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michael J Robinson est le directeur exécutif de SPUC, la plus ancienne ONG pro-vie au monde et la plus importante du Royaume-Uni.