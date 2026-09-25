ATLANTIC-TAC
25 septembre 2026
Quand le gris s’allie au noir et quand le rond tourne au carré : c’est l’actualité automnale des montres
Mais aussi une montre de pilote qui change d’horizon urbain, une montre de plongée qui change de taille, une montre de femme qui nous change d’époque, des Rolex qui changent d’étoiles des statistiques qui ne changent rien et un nénuphar qui nous change de littérature...
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THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.