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Blurred backgroundL’alliance nouvelle du titane et du caoutchouc pour changer de fuseau horaire (Bvlgari)
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ATLANTIC-TAC

25 septembre 2026

Quand le gris s’allie au noir et quand le rond tourne au carré : c’est l’actualité automnale des montres

Mais aussi une montre de pilote qui change d’horizon urbain, une montre de plongée qui change de taille, une montre de femme qui nous change d’époque, des Rolex qui changent d’étoiles des statistiques qui ne changent rien et un nénuphar qui nous change de littérature...

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MOTS-CLES

Actu des montres , Atlantic-tac , consommation , rentrée , marques

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.