ATLANTIC-TAC

Quand le gris s’allie au noir et quand le rond tourne au carré : c’est l’actualité automnale des montres

Mais aussi une montre de pilote qui change d’horizon urbain, une montre de plongée qui change de taille, une montre de femme qui nous change d’époque, des Rolex qui changent d’étoiles des statistiques qui ne changent rien et un nénuphar qui nous change de littérature...