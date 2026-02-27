POLITIQUE
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’exprime lors d’un débat général sur le budget de la Chancellerie fédérale au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, à Berlin, le 26 novembre 2025.
ALLEMAGNE

27 février 2026

Quand le congrès de la CDU se transforme en mise en scène soigneusement chorégraphiée d’un mirage politique

Un commentateur a observé que la conférence ressemblait à un « traité de paix » entre la CDU et le SPD. Merz l'a reconnu : « Je suis pleinement conscient que cela signifie que les deux derniers partis du centre démocratique – la CDU/CSU et le SPD – sont interdépendants. Les deux partis souffrent de dissensions internes. Tous deux s'inquiètent pour leurs électeurs ».

Sabine Beppler-Spahl

MOTS-CLES

CDU , SPD , AfD , Allemagne , Angela Merkel , Friedrich Merz , cordon sanitaire

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl image
Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

