ALLEMAGNE

27 février 2026

Quand le congrès de la CDU se transforme en mise en scène soigneusement chorégraphiée d’un mirage politique

Un commentateur a observé que la conférence ressemblait à un « traité de paix » entre la CDU et le SPD. Merz l'a reconnu : « Je suis pleinement conscient que cela signifie que les deux derniers partis du centre démocratique – la CDU/CSU et le SPD – sont interdépendants. Les deux partis souffrent de dissensions internes. Tous deux s'inquiètent pour leurs électeurs ».