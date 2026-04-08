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Des manifestants arméniens dans le centre-ville d'Erevan, le 30 septembre 2023.
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VISITE DE COURTOISIE A EREVAN

8 avril 2026

Quand le ballet des dirigeants occidentaux à Erevan cache mal leur désintérêt pour l’avenir des Arméniens

Début mai, Erevan accueillera le premier sommet Arménie-UE, en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

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MOTS-CLES

Arménie , Etats-Unis , J.D. Vance , sommet , Union Européenne , Ursula Von Der Leyen , France , Azerbaïdjan

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A PROPOS DES AUTEURS
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Raphaëlle Auclert
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.

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