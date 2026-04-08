VISITE DE COURTOISIE A EREVAN
8 avril 2026
Quand le ballet des dirigeants occidentaux à Erevan cache mal leur désintérêt pour l’avenir des Arméniens
Début mai, Erevan accueillera le premier sommet Arménie-UE, en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESArménie , Etats-Unis , J.D. Vance , sommet , Union Européenne , Ursula Von Der Leyen , France , Azerbaïdjan
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.