VISITE DE COURTOISIE A EREVAN

8 avril 2026

Quand le ballet des dirigeants occidentaux à Erevan cache mal leur désintérêt pour l’avenir des Arméniens

Début mai, Erevan accueillera le premier sommet Arménie-UE, en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.